G7: Venaria, anche drone polizia per garantire sicurezza

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Anche i droni vigilano sulla Reggia di Venaria, che in questi giorni ospita i rappresentanti dei sette Paesi più sviluppati del mondo per i G7 di Industria, Scienza e Lavoro. In dotazione alla Polizia, e alla Guardia di Finanza, permettono di spostarsi più velocemente e di effettuare controlli più dettagliati grazie alle telecamere di cui sono dotati, in grado di riprendere anche piccoli particolari. Di ultimissima generazione, i droni sono dotati anche di infrarossi, per la visione notturna. La polizia ne sta testando alcuni modelli nell'ambito di una sperimentazione avviata proprio in occasione del G7, a Taormina come nelle città sede degli altri vertici di settore. Le immagini riprese dai droni vengono trasmesse alla centrale operativa della Questura di Torino, inaugurata in occasione del G7 dopo un restyling che l'ha dotata delle più moderne tecnologie. Accanto alle novità hi-tech, la polizia non rinuncia alla tradizione: alla Reggia di Venaria sono presenti anche agenti a cavallo.(ANSA).