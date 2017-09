Afghanistan: Segretario alla Difesa Usa a sorpresa a Kabul

(ANSA) - KABUL, 27 SET - Il segretario alla Difesa americano James Mattis è giunto oggi a Kabul per incontri con responsabili del governo afghano e con i vertici delle Forze militari Usa e della Nato impegnate nella Missione 'Resolute Support'. La visita di Mattis, non annunciata in precedenza, segue quella conclusa oggi a New Delhi durante la quale il governo indiano ha assicurato aiuto nella crisi afghana, ma non l'invio di militari. Secondo 1TvNews, Mattis è accompagnato in questo viaggio dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.