Pena morte: sospesa esecuzione in Georgia

(ANSA) - JACKSON, 27 SET - La Corte suprema americana ha concesso ieri sera (nella notte tra martedì e mercoledì in Italia) una sospensione della prevista esecuzione del 59enne Keith Leroy Tharpe, condannato a morte per l'uccisione 27 anni fa di sua cognata, Jacquelyn Freeman. I legali di Tharpe avevano chiesto la sospensione dell'esecuzione sostenendo che la sentenza era stata condizionata da pregiudizi razziali nella giuria. Tuttavia, le richieste fino a ieri sera erano state respinte per mancanza di prove. Tharpe avrebbe dovuto essere giustiziato con un'iniezione letale alle 19:00 di ieri (ora locale), ma l'applicazione della sentenza e' dapprima slittata - per dare tempo ai giudici di arrivare ad una decisione - ed é poi stata sospesa con la pronuncia della Corte poco prima della 23:00. La Corte dovrà decidere adesso se riesaminare il caso o meno. Quella di Tharpe sarebbe stata la seconda esecuzione in Georgia dall'inizio dell'anno.