Veratour estate boom e 200 mln fatturato

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Obbiettivi 2017 di 200 milioni di fatturato già raggiunti a settembre e +16,85% italiani in vacanza rispetto al 2016. Se l'estate 2017 verrà ricordata per la ripresa del settore turistico in Italia, la stagione appena conclusa segna anche due nuovi importanti traguardi per Veratour, tour operator italiano da 27 anni leader nel segmento villaggi. ''Una crescita che è indizio del miglioramento della situazione economica generale del Paese'', commenta il direttore generale Stefano Pompili. In particolare è il Mediterraneo che si conferma meta preferita degli italiani per Veratour, con in testa l'Italia (+32%), seguita da Grecia e Spagna, grazie anche ai due nuovi villaggi Barone di Mare in Puglia e Scoglio della Galea in Calabria, che si aggiungono ai 5 di Sardegna e Sicilia, per un totale di 40 strutture in tutto il mondo. ''Ora - dice Pompili - siamo pronti per una stagione invernale che vediamo già molto forte. L'Oceano indiano è il più gettonato con Zanzibar, Kenya, Mauritius e le 'ritrovate' Maldive''