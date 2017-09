L'appello del Papa: "Accogliamo i migranti a braccia aperte"

«Migranti, richiedenti asilo e rifugiati» e gli «operatori della Caritas» che li aiutano, ci ricordano quotidianamente «che Cristo stesso ci chiede di accogliere i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati con le braccia ben aperte. Proprio così, con le braccia ben aperte, pronte a un abbraccio sincero, affettuoso e avvolgente, un pò come questo colonnato di Piazza San Pietro, che rappresenta la Chiesa madre che abbraccia tutti nella condivisione del viaggio comune». Così l’appello del Papa.

«Sono lieto - ha detto il Papa in udienza generale in piazza San Pietro, subito dopo aver svolto la catechesi sulla speranza - di accogliere i rappresentanti della Caritas, qui convenuti per dare inizio ufficiale alla campagna 'Condividiamo il viaggiò, nel nome della vostra campagna, 'condividere il viaggiò, che ho voluto far coincidere con questa udienza. Do il benvenuto ai migranti, richiedenti asilo e rifugiati che, assieme agli operatori della Caritas Italiana e di altre organizzazioni cattoliche, sono segno di una Chiesa che cerca di essere aperta, inclusiva, accogliente. Grazie a tutti voi per il vostro instancabile servizio. Voi avete fatto già l’applauso - ha aggiunto - ma loro meritano tutti davvero un grande applauso!». E la piazza ha nuovamente applaudito.

«Con il vostro impegno quotidiano, - ha proseguito - voi ci ricordate che Cristo stesso ci chiede di accogliere i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati con le braccia. Come? Con le braccia ben aperte, accogliere, proprio così, come era? Con le braccia bene aperte. Così, quando le braccia sono ben aperte, sono pronte a un abbraccio sincero, a un abbraccio affettuoso, a un abbraccio avvolgente, un pò come questo colonnato di Piazza San Pietro, che rappresenta la Chiesa madre che abbraccia tutti nella condivisione del viaggio comune».

«Do il benvenuto - ha concluso papa Francesco - anche ai rappresentanti di tante organizzazioni della società civile impegnate nell’assistenza a migranti e rifugiati che, assieme alla Caritas, hanno dato il loro sostegno alla raccolta di firme per una nuova legge migratoria più attinente al contesto attuale, siate tutti benvenuti».

«La speranza non è virtù per gente con lo stomaco pieno» ma se non avessero avuto la speranza, gli uomini sarebbero rimasti nelle caverne». La «speranza ha i suoi nemici», ma la speranza «richiama i volti di tanta gente che è transitata per questo mondo, contadini, poveri operai, migranti in cerca di un futuro migliore, che hanno lottato tenacemente nonostante l’amarezza di un oggi difficile, colmo di tante prove, animata però dalla fiducia che i figli avrebbero avuto una vita più giusta e serena, lottavano per i figli, lottavano per la speranza». Lo ha detto il Papa nella udienza generale in piazza San Pietro, durante la quale ha anche appoggiato il lancio della campagna Caritas in favore di migranti, «Condividiamo il viaggio». «I poveri sono i primi portatori della speranza - ha detto - e in questo senso possiamo dire che i poveri, anche i mendicanti, sono i protagonisti della storia, per entrare nel mondo Dio ha avuto bisogno di loro, di Giuseppe, di Maria, dei pastori di Betlemme».

«A volte, - ha commentato il Papa - aver avuto tutto dalla vita è una sfortuna. Pensate a un giovane a cui non è stata insegnata la virtù dell’attesa e della pazienza, che non ha dovuto sudare per nulla, che ha bruciato le tappe e a vent'anni 'sa già come va il mondo"; è stato destinato alla peggior condanna: quella di non desiderare più nulla. E’ questa - ha aggiunto - la peggior condanna, chiudere la porta ai desideri, ai sogni, sembra un giovane, invece è già calato l’autunno sul suo cuore, sono i giovani d’autunno». «Avere un’anima vuota - ha rimarcato il Papa in udienza generale davanti a circa 20mila persone in piazza San Pietro - è il peggior ostacolo alla speranza. E’ un rischio da cui nessuno può dirsi escluso; perchè di essere tentati contro la speranza può capitare anche quando si percorre il cammino della vita cristiana».

«La speranza - ha detto il Papa - è la spinta nel cuore di chi parte lasciando la casa, la terra, a volte familiari e parenti, penso ai migranti, per cercare una vita migliore, più degna per sè e per i propri cari. Ed è anche la spinta nel cuore di chi accoglie: il desiderio di incontrarsi, di conoscersi, di dialogare... La speranza è la spinta a 'condividere il viaggiò - ha detto citando il titolo della campagna Caritas per i migranti, lanciata oggi - perchè il viaggio si fa in due, quelli che vengono nella nostra terra e noi che andiamo verso il loro cuore per capirli, per capire la loro cultura è un viaggio a due, ma senza speranza quel viaggio non si può fare». (ANSA).