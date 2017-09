Incidenti stradali: auto travolge ambulanza, sei feriti

(ANSA) - MILANO, 27 SET - E' di sei feriti, tra cui il paziente di un'ambulanza, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera all'esterno di un ospedale, a Milano, quando un'autovettura ha travolto un mezzo di soccorso. Sull'ambulanza, dell'organizzazione Ata-Soccorso, che intorno alle 22 stava facendo un trasporto sanitario privato, è piombata una macchina all'altezza dell'incrocio situato proprio di fronte al nosocomio S.Carlo, in via Pio II. Feriti, in modo live, il conducente, due soccorritori e il paziente, tutti portati in codice verde nell'ospedale da cui erano appena partiti. Nell'auto c'erano due stranieri, di 29 e 33 anni, anch'essi feriti lievemente e portati all'ospedale di Rho (Milano).