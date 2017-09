Palestina accolta come stato membro Interpol

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 SET - L'Autorità nazionale palestinese (Anp) è stata ammessa come stato membro nell'Interpol, l'organizzazione internazionale della polizia di 190 paesi. Lo ha confermato il ministero degli esteri israeliano; la votazione è avvenuta durante l'assise dell'istituzione in corso in Cina. La mozione di accoglimento dell'Anp nell'organizzazione è stata contrastata fino all'ultimo sia dagli Usa sia da Israele.