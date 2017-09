Riceve un cuore malato: 60enne muore 48 ore dopo il trapianto

Un sessantenne è morto all’ospedale S. Camillo di Roma in seguito a un trapianto dopo aver ricevuto un cuore malato invece che uno sano,appartenente a un paziente deceduto per infarto. Lo riportano La Repubblica e Il Messaggero, che precisano che l’organo è stato espiantato all’ospedale S. Raffaele di Milano, cui sarebbe spettato l’onere della valutazione medica sulla sua idoneità.

Il paziente in attesa è stato chiamato «mentre era in villeggiatura con alcuni parenti» ed era in attesa di trapianto per problemi cardiaci «talmente gravi che i medici gli hanno dato al massimo un anno di vita. Per lui è la svolta». Il donatore, un uomo di 50 anni che aveva dato il suo consenso all’espianto degli organi, aveva avuto un attacco cardiaco, a Milano. Era morto nonostante i tentativi di salvarlo. Il trapiantato «due giorni dopo l’operazione, muore in ospedale per insufficienza cardiaca», e i famigliari «non ci stanno e denunciano». L’autopsia conferma e la procura apre un fascicolo per «omicidio colposo» che da alcuni giorni è giunto a Milano per competenza «perchè l’errore medico (questa l’ipotesi) si sarebbe consumato al S. Raffaele». (ANSA).