G7: Appendino in Questura, sindaca visita control room

(ANSA) - TORINO, 27 SET - "Ringrazio tutti per questo lavoro collettivo che ci permette di gestire il summit e di trasmettere sicurezza ai cittadini. Grazie di tutto". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, si è rivolta così agli operatori della nuova control room della questura di Torino, che ha visitato con Roberto Falcone, sindaco di Venaria, in questi giorni sede del G7. Ad accompagnare i primi cittadini il questore Angelo Sanna e il prefetto Renato Saccone. Il Questore ha illustrato il funzionamento della control room e della sala grandi eventi, inaugurata per il vertice ma destinata a restare alla città. L'attenzione resta alta. "Gli eventi di protesta sono in programma a fine settimana. La partita è ancora tutta da giocare", sottolinea il questore Sanna. "C'è da essere vigili e monitorare con attenzione la situazione, facendo lavoro di squadra, che è la nostra forza", sottolinea il prefetto Saccone.(ANSA).