Terremoto: sindaci area sisma Umbria, grazie per sms

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - I sindaci dei Comuni di Norcia, Cascia e Preci, maggiormente colpiti dal terremoto di agosto e ottobre 2016, a distanza di un anno, dicono grazie per le donazioni fatte dai cittadini attraverso gli sms e il conto corrente solidale. Lo fanno illustrando i progetti che saranno finanziati con la generosità degli italiani. "Grazie alle donazioni dei cittadini, infatti, per una cifra di 3 milioni e 100 mila euro, le nostre comunità potranno contare sulla costruzione e successiva attivazione di numerosi centri di comunità, che rappresenteranno un punto di riferimento per rigenerare le comunità e per creare nuovi presidi di protezione civile", dicono Nicola Alemanno, Mario De Carolis e Pietro Bellini in una nota. I sindaci evidenziano anche che le donazioni saranno impiegate anche per il miglioramento della didattica scolastica. "Ulteriori 520 mila euro - aggiungono - sono stati destinati al recupero e restauro dei crocefissi, delle campane e dei dipinti, danneggiati, che rappresentano la nostra identità". Il comunicato arriva a pochi giorni dalle polemiche legate alle dichiarazioni del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. "L'impiego delle risorse raccolte attraverso le donazioni è stato programmato, pensato e stabilito tra Regione Umbria e Comuni sulla scorta delle indicazioni fornite dal Comitato dei Garanti e approvate dal Comitato istituzionale dell'Umbria. In particolare, in Umbria le somme raccolte saranno impiegate esclusivamente nei territori dei Comuni del Cratere, in particolare nei luoghi che hanno subito danni maggiori e comunque verranno fatti interventi diffusi nella rete scolastica di tutti i Comuni del Cratere interessati dal sisma del 2016", affermano i tre sindaci. (ANSA).