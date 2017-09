(ANSA) - BARCELLONA, 27 SET - Il ministro dell'Interno catalano Joaquim Forn ha accusato il governo spagnolo di cercare di provocare disordini in Catalogna domenica durante il referendum per giustificare l'invio di migliaia di rinforzi di polizia. "Vogliono che ci siano tumulti, non manifestazioni pacifiche. Lo cercano. La polizia che hanno mandato viene con questa volontà evidente", ha detto. Le manifestazioni di protesta degli ultimi giorni in Catalogna sono state pacifiche.(ANSA).