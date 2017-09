Papa a Bologna: sottotitoli per la messa allo stadio

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - La visita del Papa domenica prossima a Bologna culminerà con la messa celebrata nel pomeriggio allo stadio Dall'Ara e tra le iniziative, per permettere alle migliaia e migliaia di persone presenti di avere più visibile l'intervento del Pontefice, saranno predisposti alcuni megaschermi, che saranno dotati di sottotitoli trasmessi in diretta. Sarà così possibile, oltre allo scorrere delle inquadrature, leggere da qualsiasi parte dello stadio tutto ciò che il Papa dirà. L'iniziativa è del Coordinamento Emilia-Romagna della FIADDA, l'Associazione Nazionale delle Famiglie per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi. "Abbiamo a tal fine indirizzato - viene spiegato - parte di un finanziamento della Regione Emilia-Romagna nell'ambito di un progetto mirato alla diffusione dei sottotitoli. Con l'iniziativa, che renderà leggibile l'omelia del Santo Padre, intendiamo dare un servizio a tutti i presenti, ma in particolare alle persone sorde per l'abbattimento di una importante barriera della comunicazione". (ANSA).