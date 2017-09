(ANSA) - ROMA, 27 SET - Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico, a 24 Mattino in onda su Radio 24, ha parlato dell'ipotesi di una alleanza con la Sinistra Italiana e con gli ex dem di Bersani. "Mi sembra che sia un'ipotesi che non esiste per scelta innanzitutto loro, nel momento in cui ci viene richiesta come condizione assoluta discontinuità rispetto alle politiche che hanno rimesso in moto il paese". "Faccio fatica ad andare in campagna elettorale chiedendo scusa per una riforma", ha continuato Orfini, citando il Jobs Act, "che ha prodotto un milione di posti di lavoro. Penso che quella, forse, sia stata una riforma giusta e ne sono orgoglioso, sono orgoglioso di aver contribuito alla mediazione che produsse quel pacchetto di riforme".