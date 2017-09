(ANSA) - WASHINGTON, 27 SET - "Avremo i voti per la riforma sanitaria ma non per venerdì, data dopo la quale abbiamo bisogno di 60 voti per il passaggio" del progetto. "Liberiamoci delle norme sull'ostruzionismo". Lo twitta il presidente americano, Donald Trump. I repubblicani avevano tempo fino al 30 settembre per approvare in Senato con la maggioranza semplice la riforma per abolire e sostituire l'Obamacare. Da quella data in poi, a meno di cambiamento delle regole, avranno bisogno di 60 voti.