(ANSA) - BRUXELLES, 27 SET - La Commissione Ue propone di estendere dagli attuali sei mesi ad un anno la possibilità di controlli temporanei alle frontiere interne per eventi prevedibili, che possono porre serie minacce all'ordine e alla sicurezza. Inoltre si prevede una nuova procedura che permette di prolungare i 'check' di altri due anni, in via straordinaria, se tali minacce dovessero persistere oltre un anno. A decidere sarà il Consiglio sulla base dell'opinione della Commissione Ue. Così il commissario Dimitris Avramopoulos.