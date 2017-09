Corruzione: Di Battista, M5s ha pronto pacchetto durissimo

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Il Movimento ha pronto un pacchetto anti-corruzione durissimo. Se dovessimo andare al Governo verrà approvato in tempi brevissimi. Ripeto, sarà durissimo perché la corruzione è l'arma principale in mano alle mafie. Ci sono soggetti terrorizzati e sono talmente terrorizzati che si impegneranno come non mai nella prossima campagna elettorale. Proveranno a spaventare gli italiani perché sono terribilmente spaventati dalle leggi che approveremo. Li capisco anche...". Così Alessandro Di Battista su Fb dove ironizza: "Sono stato 'out' per 72 ore e che è successo? I partiti cercano di approvare una legge elettorale per fottere il Movimento; un bel pieno di arresti per concorsi truccati; un sindaco arrestato perché uomo della 'Ndrangheta". In proposito il deputato commenta: "Lo dico da anni. Ormai le cosche non 'comprano' più i politici, piazzano direttamente i loro uomini nelle Istituzioni".