(ANSA) - ROMA, 27 SET - In capigruppo al Senato "non c'è stata una richiesta vibrante da parte di nessuno. Ma tutti sappiamo, lo ha detto anche Zanda, che lo ius soli rientra negli obiettivi di questo governo. Se ci sarà necessità, con la mediazione, di tenere dentro la maggioranza, bene. Ma che resti un obiettivo da affrontare dopo il Def non c'è ombra di dubbio". Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, risponde alle domande dei giornalisti alla Camera.