(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Oggi inizia il procedimento di rinascita di Atac, l'azienda pubblica di trasporti di Roma. Il Tribunale ha ammesso la procedura di concordato preventivo in continuità: si tratta del via libera ad un programma che punta a migliorare le linee, gli autobus, la metropolitana; ridurre i tempi d'attesa; dare ai cittadini i servizi che chiedono; tutelare i dipendenti. È la vittoria dei cittadini". Così in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi che sottolinea come l'azienda "resterà pubblica".