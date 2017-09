(ANSA) - ROMA, 27 SET - Tutti i partiti che supereranno la soglia del 3% otterranno seggi, anche quelli che si sono presentati in una coalizione che non ha superato la soglia del 10% prescritta dal Rosatellum. Lo ha chiarito il relatore alla legge elettorale, Emanuele Fiano, ieri in commissione Affari costituzionali della Camera, rispondendo ad una domanda di chiarimento sollevata da Alfredo D'Attorre di Mdp. Lo si legge nei resoconti dei lavori della Commissione. Nel testo base adottato ieri dalla Commissione ci sono anche norme particolari che riguardano le Regioni a statuto speciali e che faranno sì che anche la Svp possa partecipare al riparto proporzionale.