(ANSA) - NEW YORK, 27 SET - Il presidente Donald Trump ha deciso di ridurre il numero dei rifugiati ammessi negli Stati Uniti nel prossimo anno fiscale a 45 mila. Lo rivelano ai media Usa tre funzionari dell'amministrazione. Si tratta della soglia più bassa da quando il programma è stato istituito nel 1980, anche se in effetti il numero effettivo delle persone fatte entrare nel Paese è stato anche inferiore (sotto i 30 mila) durante la presidenza di George W. Bush, dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001. Nell'ultimo anno di mandato di Barack Obama, invece, sono stati 85 mila i profughi ammessi in America. Il Dipartimento di Stato ha raccomandato a Trump di arrivare a una quota massima di 50 mila rifugiati, mentre il Dipartimento di Sicurezza Interna aveva chiesto che il numero si fermasse a 40 mila.