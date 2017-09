Del Turco assolto da reato associativo

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - L'ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, è stato assolto dal reato di associazione per delinquere dalla Corte d'appello di Perugia al termine del processo sulla cosiddetta 'Sanitopoli'. Il collegio ha rideterminato per lui la condanna in 3 anni e 11 mesi mentre nel processo di secondo grado celebrato all'Aquila gli erano stati inflitti quattro anni e due mesi (poi la Cassazione ha annullato quella parte di sentenza inviando gli atti a Perugia). Dall'accusa di associazione per delinquere sono stati assolti, sempre "perché il fatto non sussiste", anche l'ex segretario generale della presidenza della Giunta regionale, Lamberto Quarta, e l'ex capogruppo della Margherita in Consiglio regionale, Camillo Cesarone. Per l'ex presidente della Regione Abruzzo i giudici hanno inoltre trasformato l'interdizione dai pubblici uffici da perpetua a cinque anni.