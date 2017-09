++ Cassazione:emergenza rifiuti,Tarsu ridotta del 40% ++

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Tarsu ridotta del 40% per i cittadini e le imprese che per l'emergenza rifiuti, indipendentemente dalla responsabilità o meno dell'amministrazione comunale, subiscono un disservizio "grave e protratto" nella raccolta dei rifiuti tale da aver fatto scattare l'allarme sanitario, anche quando la debacle avviene durante il commissariamento della raccolta rifiuti. Lo ha deciso la Cassazione dando ragione all'hotel 'Britannique' di Napoli al quale era stata negata la riduzione perchè il Comune non aveva colpa "delle note disfunzioni".