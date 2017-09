Papa a Bologna: lasagna, a pranzo cotoletta e torta di riso

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - Lasagnette al ragù di manzo, cotoletta di tacchino con crema di parmigiano accompagnata da patate alla provenzale, centrotavola di uva e prugne settembrine e torta di riso. E' il menu che Camst e Felsinea Ristorazione prepareranno domenica nella basilica di San Petronio per Papa Francesco, che pranzerà con mille persone in difficoltà, in occasione della sua visita pastorale a Bologna. Un menu "pensato nel rispetto delle diverse tradizioni religiose" per gli ospiti selezionati dalla curia. Le due aziende metteranno in campo 12 cuochi e 20 persone per il servizio; verranno usate stoviglie, spiegano Camst e Felsinea, totalmente biodegradabili che saranno smaltite correttamente, in linea con l'impegno sul tema della sostenibilità ambientale. È stato inoltre siglato un accordo con il Banco alimentare a cui verranno consegnate le eccedenze e i pasti non consumati per evitare lo spreco di cibo.