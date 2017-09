La svolta di Twitter: va oltre i 140 caratteri

Come si cambia per non morire. Si può ricorrere ad una popolare canzone italiana per spiegare il motivo che spinge Twitter a superare il suo storico limite dei 140 caratteri. Un tratto distintivo che ha differenziato fino ad ora la piattaforma da altri social network, che però non è servito a far aumentare utenti e bilanci. «E' un piccolo cambiamento, ma una grande mossa per noi», spiega Jack Dorsey, amministratore delegato e co-fondatore della società.

La decisione di rompere il limite dei 140 caratteri era nell’aria da tempo. Il microblog aveva già fatto spazio escludendo dal computo dei 'tweet' i link e il nome utente preceduto dalla chiocciolina e qualche settimana fa si era parlato di 'tweet storm', una funzione per allungare i cinguetti. Poi in queste ore l’annuncio ufficiale. «Stiamo testando per un gruppo di utenti un limite più lungo, 280 caratteri, vogliamo che tutti si possano esprimere più facilmente», spiega Twitter aggiungendo che il limite «è causa di frustrazione» in alcune lingue come l’inglese, meno per il giapponese che permette di esprimersi con meno caratteri.

Twitter è stato creato nel marzo 2006 e si è caratterizzato proprio per la brevità dei cinguetti. Nel 2013 la società è stata quotata in Borsa. Ha 328 milioni di utenti attivi nel mondo (Facebook è a quota due miliardi) e sono 'al palò da tempo nonostante la 'spintà di Trump che utilizza molto la piattaforma e chissà cosa potrà dire con 280 caratteri a disposizione. Inoltre, come certificano le ultime trimestrali, la società registra da tempo una contrazione dei ricavi e della pubblicità. «Twitter perde il suo tratto distintivo ma è un tentativo estremo, una scelta obbligata - spiega all’ANSA Vincenzo Cosenza, esperto di social media -. L’aumento dei caratteri è ben visto dalle aziende che avranno più spazio per esprimersi con la pubblicità. Se la novità funziona porterà ad un maggiore uso della piattaforma ed ad una maggiore appetibilità per gli inserzionisti». Ora le aziende faticano ad investire su Twitter perchè gli utenti trascorrono poco tempo. Solo per fare un esempio, in Italia i circa 7 milioni di utenti attivi - sottolinea l’esperto - stanno sul microblog in media 1 ora al mese. Su Facebook che nel nostro paese conta 30 milioni di utenti, ci stanno 14 ore al mese. «Twitter da tempo non produce idee nuove, sembra immobile, non c'è una grande spinta di innovazione a parte trovare sponda nella tv - osserva Cosenza -. L’aumento dei caratteri è dunque una scelta da tentare per aumentare utenti e bilanci».

«Capiamo che molti di voi hanno una attaccamento emotivo ai 140 caratteri - spiega Twitter - ma abbiamo provato questa novità e ne abbiamo visto le capacità. Sebbene ci sentiamo sicuri dell’impatto di questi cambiamenti, vogliano testarli su un gruppo di persone prima di prendere una decisione. Twitter è sinonimo di brevità, i tweet vanno dritto al punto e questa è una caratteristica che non cambieremo», assicura la società.