Bimbo dimenticato tutta mattina su scuolabus, sta bene

(ANSA) - CERIALE (SAVONA), 27 SET - Quando è andato a prendere il figlio di 4 anni all'asilo ha scoperto che era stato "dimenticato" sullo scuolabus per tutta la mattina. E' accaduto a Ceriale (Savona): il piccolo è stato trovato spaventato e accaldato ma in condizioni buone ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Una donna che si occupa del servizio di custodia dei bimbi è stata sollevata dall'incarico e sarà sostituita. Secondo quanto ricostruito, il bambino si è addormentato durante il tragitto da casa all'asilo e al momento di scendere l'assistente alla vigilanza non si è accorta di lui. Il bambino è stato ritrovato quando il padre arrivato all'asilo a prenderlo non lo ha visto: ha dato l'allarme e sono iniziate le ricerche, concluse poco dopo insieme alle maestre sul pulmino. Seppur spaventato ed accaldato per aver passato l' intera mattina da solo sul mezzo, stava bene. La cooperativa che gestisce il servizio si dichiara parte lesa e ha dato mandato a un legale di tutelarla nelle sedi opportune.