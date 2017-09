Corruzione,arrestato a Piacenza funzionario ministero lavoro

(ANSA) - PIACENZA, 27 SET - Curricula di lavoro falsificati per far ottenere a una certa azienda gli incarichi, il tutto in cambio di soggiorni in hotel di lusso e viaggi. E' questo lo scenario illegale sul quale hanno puntato l'attenzione i militari della Guardia di Finanza di Piacenza che, al termine di una lunga indagine denominata "Re Sole" e coordinata dal pm piacentino Ornella Chicca, hanno arrestato due persone: un funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e un noto imprenditore di Piacenza. I due si trovano ai domiciliari, mentre altre tre persone sono state denunciate. Le accuse riguardano reati corruttivi, truffa ai danni dello Stato, falso ideologico e sostituzione di persona. Stando a quanto spiega la Finanza di Piacenza, si stratta di un articolato sistema di illegalità in materia di controlli e sicurezza nei luoghi di lavoro, a discapito della salute dei lavoratori. (ANSA).