(ANSA) - BARI, 27 SET - La Procura di Bari ha aperto un'indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, per la morte di un 75enne di Modugno (Bari) deceduto due giorni fa nel Policlinico di Bari dopo un intervento di colecistectomia per un probabile infarto intestinale. La vittima, che un anno fa era stata sottoposta ad un intervento di rimozione di calcoli renali, era stata ricoverata lo scorso 11 settembre per la colecistectomia da eseguire in laparoscopia. Dopo l'operazione, eseguita il 13 settembre, il paziente avrebbe iniziato ad avvertire dolori addominali e sarebbe stato sottoposto nei dieci giorni successivi ad altri quattro interventi chirurgici fino al decesso nel reparto di rianimazione il 25 settembre. Il pm Manfredi Dini Ciacci ha disposto l'autopsia per accertare eventuali responsabilità dei sanitari che hanno avuto in cura l'anziano. (ANSA).