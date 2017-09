Migranti: Covassi, politica Ue sempre più solidale ed equa

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "La Commissione ha messo sul tavolo l'analisi della situazione, di quello che è stato fatto in questi due anni e al tempo stesso ha presentato i prossimi passi per una politica della migrazione che sia sempre più solidale, più equa, più efficace". Lo ha detto all'ANSA Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, commentando il nuovo pacchetto sulla politica migratoria esposto dal Commissario europeo Dimitris Avramopoulos. Le novità, ha spiegato Covassi, guardano tra l'altro "ai canali legali di migrazione in Europa, che era stato sempre un tassello mancante, alla politica dei rimpatri che è l'altra faccia della medaglia e infine al rafforzamento della parte esterna del pacchetto migrazione". "Per quanto riguarda l'apertura di canali legali alla migrazione - ha aggiunto - questo pacchetto mette l'accento in particolare sul reinsediamento, sull'accoglienza di rifugiati che hanno già ottenuto lo status" e "abbiamo 500 milioni sul tavolo per aiutare gli stati membri".