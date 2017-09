Fastweb-Tis:assoluzione per Scaglia

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Conferma delle assoluzioni per Silvio Scaglia, fondatore di Fastweb, e Stefano Mazzitelli, già Ad di Tis, riduzione di pena, da 15 a 10 anni e mezzo di reclusione per l'imprenditore Gennaro Mokbel. Lo ha deciso la prima corte di appello di Roma a conclusione del processo di secondo grado che ha preso spunto da un presunto maxiriciclaggio di due miliardi di euro. La corte ha dichiarato prescritti dei reati fiscali contestati ad una serie di imputati e ridotto le pene per altri.(ANSA).