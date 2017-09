Trump verso 'ordine esecutivo' per aggirare Obamacare

(ANSA) - WASHINGTON, 27 SET - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che "probabilmente" firmerà a breve un ordine esecutivo sulla sanita', che consenta alle persone di acquistare la propria assicurazione, una decisione che farebbe fronte all'impasse su Obamacare. Rispetto alla revoca della riforma nuovamente naufragata al Senato, Trump ha quindi affermato che "i voti ci sono ma non possiamo votare adesso", sottolineando quindi che un senatore per il si' e' in ospedale.