Ue: Gentiloni,Italia-Francia con Germania per slancio

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Ora è il momento dell'ambizione. I cambiamenti non avverranno in un mese, non hanno neanche tutti le stesse scadenze ma è il momento per mettere sull'agenda europea questo slancio europeista. Adesso ci sono le condizioni per provare ad andare avanti. Lo dobbiamo fare insieme alla Germania, partner fondamentale per un rilancio europeo e con un formato aperto a tutti i Paesi disponibili". Lo dice il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa con Emmanuel Macron a Lione.