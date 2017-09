Tim: Gentiloni, chiediamo solo rispetto leggi

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Capisco il collegamento a livello di attualità, perché se ne sta discutendo nel mio Paese, ma Vivendi-Telecom è vicenda molto diversa da Stx-Fincantieri. Sono aziende private a cui chiediamo solo rispetto delle leggi italiane e delle regole europee, in Italia come in Francia". Lo dice il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa con Emmanuel Macron a Lione.