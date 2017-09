(ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - Il premier spagnolo Mariano Rajoy non parteciperà al vertice informale Ue sul digitale in programma stasera e domani a Tallinn. Lo si è appreso da fonti Ue. L'assenza di Rajoy è legata alla necessità di restare in Spagna per seguire da vicino il referendum sull'indipendenza della Catalogna in programma domenica.