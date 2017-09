'ndrangheta: dimissioni gruppo Lega Nord a Seregno

(ANSA) - SEREGNO, 28 SET - Il vicesindaco di Seregno (Monza) Giacinto Mariani, della Lega Nord, indagato per abuso d'ufficio nella maxi inchiesta sulle infiltrazioni dell'Ndrangheta nel mondo della politica e dell'imprenditoria in Brianza, ha annunciato le sue dimissioni nel corso di un incontro politico ieri sera ad Albiate (Monza), al quale era presente anche il leader del carroccio Matteo Salvini. Il gruppo consiliare Lega Nord di Seregno, otto consiglieri in tutto, questa mattina firmerà le proprie dimissioni dall'incarico. Si attende ora la decisione del gruppo consiliare di Forza Italia - in manette sono finiti il Sindaco Edoardo Mazza ed il consigliere Stefano Gatti - Le dimissioni di tutta la coalizione di maggioranza, infatti, rappresenterebbero la fine dell'attuale Giunta. È attesa anche, nei prossimi giorni, la decisione del gip del Tribunale di Monza, subordinata ad interrogatorio di garanzia, circa l'interdizione dai pubblici uffici o servizi chiesta dalla Procura per Mariani.