(ANSA) - ISTANBUL, 28 SET - Il presidente russo Vladimir Putin sarà oggi ad Ankara per un incontro con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Al centro della visita, preceduta da una telefonata tra i due leader lunedì scorso, ci saranno le crisi regionali e i rapporti bilaterali. In particolare, è previsto un confronto sul prossimo schieramento di truppe turche nella provincia siriana di Idlib, annunciato da Erdogan nell'ambito delle zone di 'de-escalation' concordate con Mosca e Teheran nei colloqui di Astana. In agenda anche il referendum sull'indipendenza del Kurdistan iracheno. Dopo il plebiscito di lunedì in favore di un addio a Baghdad, i due leader hanno già ribadito "l'importanza dell'integrità territoriale di Iraq e Siria".