Libia: Alfano annuncia missione oggi a Tripoli

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha annunciato che oggi sarà in visita in Libia, a Tripoli, dove incontrerà i vertici delle istituzioni in una "intensa giornata di appuntamenti". Il titolare della Farnesina lo ha detto nel corso di un'audizione in Senato assieme alla collega della Difesa Roberta Pinotti.