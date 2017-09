Libia: Alfano, Ong italiane diano loro contributo nel paese

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Ho avviato una discussione con le nostre Ong interessate a operare in Libia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano in un'audizione al Senato con la collega Roberta Pinotti. "Intendiamo sviluppare nuove iniziative nel settore della protezione dei migranti e dei rifugiati e favorire lo sviluppo delle comunità più colpite dal fenomeno e l'emergere di un diverso tipo di economia, fondata sulla legalità", ha aggiunto il ministro annunciando di aver illustrato alle ong italiane "un primo bando dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l'assistenza sanitaria in Libia". "Vogliamo fare la nostra parte per migliorare le condizioni dei migranti e dei rifugiati nei centri in Libia, anche nella prospettiva del superamento di queste strutture", ha detto Alfano. "Vogliamo che le ong italiane, con esperienza nel settore e in grado di operare nelle aree di crisi, diano un importante contributo, con le autorità libiche e tenendo conto delle prioritarie esigenze di sicurezza degli operatori".