Israele: Shin Bet, sventato attentato in Spianata Moschee

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 SET - Lo Shin Bet, il servizio di sicurezza israeliano, afferma di aver sventato dieci giorni fa un attentato armato che due arabi cittadini di Israele progettavano di compiere nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme, emulando cosi' quello del 14 luglio scorso in cui tre agenti di polizia furono uccisi da altri attentatori arabi. In un comunicato lo Shin Bet precisa di aver compiuto i nuovi arresti nella localita' araba di Um el-Fahem (nel nord di Israele) e di aver trovato in loro possesso due pistole e munizioni. Si tratta, secondo lo Shin Bet, di fiancheggiatori dello Stato islamico. Con loro e' stato arrestato un terzo abitante di Um el-Fahem, pure sostenitore dello Stato islamico, che era in possesso di un fucile Carl Gustav. ''Il sostegno allo Stato islamico che giunge da arabi cittadini di Israele - afferma lo Shin Bet - costituisce una grave minaccia''.