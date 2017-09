Thailandia: giunta conferma, ex premier Yingluck è a Dubai

(ANSA) - BANGKOK, 28 SET - L'ex premier thailandese Yingluck Shinawatra, condannata ieri in contumacia a cinque anni di reclusione, si trova a Dubai. Lo ha annunciato oggi il leader della giunta militare Prayuth Chan-ocha, nel primo commento pubblico sulla posizione di Yingluck dopo la mancata apparizione in aula il 25 agosto. "Abbiamo ricevuto un rapporto preliminare informale dal ministro degli Esteri, secondo cui si trova a Dubai", ha detto Prayuth mostrando un certo fastidio di fronte alle domande dei giornalisti. Yingluck è stata condannata per negligenza nell'ambito di un disastroso programma di sussidi ai produttori di riso nei suoi tre anni di governo, responsabile di perdite per le casse statali per quasi 10 miliardi di dollari. A Dubai risiede abitualmente anche il fratello Thaksin Shinawatra, anch'egli ex primo ministro e deposto da un golpe, in auto-esilio da ormai nove anni.