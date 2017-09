Sistema ricerca tumori usato per isolare Dna autore reato

(ANSA) - ROMA, 28 SET - E' una tecnologia tutta italiana, nata dalla ricerca Menarini per la diagnosi dei tumori, ad aiutare ad individuare gli autori di un crimine efferato come violenza sessuale, omicidio, e rapina. I reperti biologici raccolti sulla scena del crimine sono spesso composti da materiale biologico, di tipo diverso, proveniente da due o più persone. L'analisi di queste tracce miste rappresenta un problema in genetica forense in quanto non sempre consente di ottenere un profilo univoco del DNA e questo rende quindi più difficile l'identificazione del colpevole. Un lavoro congiunto Menarini-Ris dei Carabinieri di Roma ha portato all'utilizzo del DEPArray, tecnologia per l'individuazione e l'isolamento di cellule pure, i ricercatori sono stati in grado, per la prima volta, di separare le cellule appartenenti ai diversi fluidi biologici (ad es. sangue, saliva, liquido seminale) prima di effettuare l'analisi genetica standard, e hanno quindi potuto ottenere in maniera assoluta, il corrispondente profilo genetico.