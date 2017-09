G20: condannato e liberato il primo dei 5 italiani arrestati

(ANSA) - CATANIA, 28 SET - E' stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, per tentativo di lesioni dal Tribunale di Altona, in Germania, ed è stato scarcerato, Orazio Sciuto, il catanese di 31 anni che era stato arrestato, assieme ad altri quattro connazionali, per gli scontri durante il G20 di Amburgo, del 6 e 7 luglio scorsi. La sentenza arriva dopo quasi tre mesi di detenzione. Sciuto è assistito dagli avvocati Goffredo D'Antona e Pierpaolo Montalto del foro di Catania. Restano in carcere gli altri quattro italiani che erano stati arrestati per lo stesso motivo, e che sono detenuti in attesa del processo. Tra loro un altro catanese, Alessandro Rapisarda, di 25 anni. La sentenza di condanna di Sciuto è stata sospesa con la condizionale di tre anni: se nei prossimi 36 mesi dovesse commettere un reato in Germania sarebbe arrestato e condotto in carcere.