Def: Senato, Mdp vota contro parere commissione Lavoro

(ANSA) - ROMA, 28 SET - La senatrice di Mdp-Art.1 Maria Grazia Gatti ha votato contro il parere alla nota di variazione di bilancio messo a punto in commissione Lavoro di Palazzo Madama. "In commissione c'è stata una buona discussione - spiega la parlamentare - ma noi avevamo fatto delle osservazioni importanti sul tema del lavoro che nel parere non sono state recepite. Pertanto ho deciso di votare contro anche per il segnale che arriva dal governo di fare un Def in assoluta continuazione con il precedente e cioè senza alcun miglioramento soprattutto per quanto riguarda l'occupazione".