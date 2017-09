Rifiuti:sequestrati anche Cementir Taranto e siti Ilva

(ANSA) - LECCE, 28 SET - Oltre alla centrale Enel di Cerano, i militari della Guardia di finanza hanno sottoposto a sequestro per traffico di rifiuti anche lo stabilimento di Taranto 'Cementir Italia spa' e i parchi 'loppa d'altoforno, nastri trasportatori e tramogge' di quest'ultima fabbrica e del siderurgico Ilva di Taranto. Per tutti i siti è stata disposta la facoltà d'uso provvisoria per un termine non superiore ai 60 giorni. In fase di esecuzione anche un sequestro preventivo per equivalente per ingiusto profitto di oltre mezzo miliardo di euro nei confronti di Enel Produzione spa.