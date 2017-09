Cina ordina chiusura società Corea Nord in 120 giorni

(ANSA) - PECHINO, 28 SET - La Cina ha ordinato alle compagnie nordcoreane e alle joint venture miste sino-nordcoreane operative nel Paese di chiudere le attività nei 120 giorni dal via libera alle sanzioni approvate dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu il 12 settembre. La decisione, pubblicata sul sito web del ministero del Commercio cinese, è parte degli sforzi per aumentare il pressing su Pyongyang in merito ai programmi nucleari e missilistici.