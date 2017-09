Deceduto anziano investito da camionetta Esercito a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Un anziano investito intorno alle 9.30, a Milano, da una camionetta dell'Esercito è deceduto in mattinata in ospedale. Lo hanno confermato le forze dell'ordine che stanno svolgendo gli accertamenti sull'accaduto. L'uomo, che ha 74 anni, è stato investito in via Washington dal mezzo militare subito dopo essere uscito dalla sua vettura, parcheggiata regolarmente, o comunque mentre si trovava vicino ad essa.