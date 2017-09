Usura: prestiti a tassi elevati e minacce a usurati, arresti

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - Con l'accusa di aver erogato prestiti a tassi usurari a imprenditori in difficoltà, ricorrendo anche a minacce e violenze in caso di ritardo nei pagamenti, due coniugi dell'Alto Tevere sono stati arrestati dai finanzieri di Perugia, su ordine del gip. I due - stando alle risultanze dell'inchiesta - avrebbero elargito prestiti anche rilevanti, imponendo interessi che i riscontri investigativi acquisiti hanno consentito di qualificare come usurari. In un caso - riferisce oggi la Gdf - un imprenditore edile per un prestito di 80.000 euro aveva visto lievitare il proprio debito, in pochi anni, sino a 230.000 euro. In un altro caso, i finanzieri hanno scoperto che gli indagati, a fronte di un prestito di 100.000 euro a un commerciante, si erano fatti restituire, dopo appena un mese, oltre 134.000 euro, con un tasso di interesse mensile del 408 per cento. All'arresto della coppia, la Gdf di Città di Castello è arrivata compiendo una verifica sull'azienda del commercio all'ingrosso di alimentari, sconosciuta al fisco, il cui titolare è il marito. Sarebbe emerso un voluminoso giro d'affari 'in nero', con numerosi assegni di importo rilevante, che hanno attirato l'attenzione delle Fiamme gialle tifernati. Le successive indagini hanno dimostrato che a ogni periodica ricontrattazione del debito assunto, l'usurato sottoscriveva una nuova dichiarazione in cui confermava di aver ricevuto il denaro a titolo gratuito, che però era ricalcolato in ragione dell'aumento mensile degli interessi. La Gdf di Città di Castello ha documentato che la coppia, per ottenere le somme richieste, insultava e minacciava, anche di morte, le proprie vittime. Filmata dai finanzieri l'aggressione fisica (a opera di due persone con precedenti, che accompagnavano l'indagato), subìta da un usurato davanti a un bar. In un'altra circostanza l'arrestato avrebbe tentato di investire il debitore e il fratello. Il marito ora è in carcere, la moglie ai domiciliari. (ANSA).