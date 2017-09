Cariplo: al via progetto da 10 mln per periferie città

(ANSA) - MILANO, 28 SET - La Fondazione Cariplo investe 10 milioni di euro nel programma triennale 'Lacittàintorno' che ha come obiettivo favorire il benessere e la qualità della vita nelle città, in particolare nelle aree periferiche. Dal 14 ottobre avrà inizio un fitto calendario di appuntamenti culturali realizzati con il supporto e la collaborazione di associazioni attive sul territorio. Fino a dicembre 2018, infatti, due quartieri di Milano (Adriano/Via Padova e Corvetto/Chiaravalle) accoglieranno dai concerti jazz alle performance di light art, dalle maratone di lettura ai laboratori di disegno animato. Il programma Lacittàintorno si basa sulla collaborazione tra istituzioni, università, scuole, attori del privato sociale e dell'associazionismo locale, operatori economici e cittadini. Partner strategico in questa prima fase il Comune di Milano, con cui è stato siglato un accordo di collaborazione. Il presidente di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, nel corso della presentazione del progetto ha affermato: "Dobbiamo partire dalle periferie. Per questo Fondazione Cariplo, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Milano, è pronta con un grande progetto da 10 milioni di euro che punta sulle zone limitrofe per ritrovare l'identità della città a partire da attività legate alla cultura". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha affermato che "riqualificare le periferie della città non significa soltanto investire nella ristrutturazione dei beni materiali, ma anche riempire di iniziative sociali e di aggregazione i quartieri, per coinvolgere chi li abita e dare a tutti una possibilità di riscatto. Abbiamo portato avanti questa nostra convinzione con il 'Bando alle periferie', che si è da poco concluso con una straordinaria partecipazione, e continuiamo a portarla avanti dando convintamente il nostro appoggio a progetti validi e importanti come Lacittàintorno di Fondazione Cariplo".(ANSA).