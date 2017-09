Ius soli: Mdp, governo metta la fiducia

(ANSA) - BRUXELLES, 28 SET - "Noi insisteremo fino all'ultimo giorno perché è una legge di civiltà importante che riguarda la vita di 800 mila persone. Chiediamo al Parlamento di avere coraggio, e lo chiediamo in particolare al Pd e al governo Gentiloni". Così il coordinatore di Articolo Uno - Mdp Roberto Speranza, interpellato dall'ANSA a margine di un incontro al Parlamento europeo. "È stata messa la fiducia su molte cose, persino sulla reintroduzione dei voucher nella manovrina di pochi mesi fa, e ora di fronte invece ai diritti delle persone non si ha lo stesso coraggio, questo per noi è profondamente sbagliato - aggiunge -, si tratta di un cedimento culturale alla destra e al leghismo, un'errore politico da tutti i punti di vista".