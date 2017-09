Siria: Ong, scontri tra governativi e Isis vicino Dayr Zor

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 SET - Intensi scontri armati sono in corso nell'est della Siria, nella regione petrolifera di Dayr az Zor, tra miliziani dell'Isis e forze governative, sostenute da soldati russi e iraniani. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) a conferma di quanto affermato in precedenza da fonti sul terreno, secondo cui gli scontri avvengono a sud-est di Dayr az Zor, città contesa, in parte controllata dai governativi siriani e in parte dall'Isis. Nell'area ci sono importanti giacimenti petroliferi e di gas.