Sfregiata con acido: stalking, Pm chiede 9 anni per Tavares

(ANSA) - RIMINI, 28 SET - Nove anni di reclusione per aver perseguitato l'ex fidanzata Gessica Notaro. Questa la richiesta del pubblico ministero Marino Cerioni in apertura della penultima udienza del processo a carico di Eddi Tavares, il 29enne di Capo Verde accusato di stalking e minacce. L'udienza di oggi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Rimini riguarda solo gli atti persecutori, ma Taveres è anche a processo davanti al gup per aver sfregiato la Notaro gettandole addosso dell'acido la notte del 10 gennaio scorso. Per l'aggressione dell'acido la richiesta dello stesso pm Cerioni è stata di 12 anni che andrebbero a sommarsi a quelli chiesti per gli atti persecutori. Oggi dunque si è dibattuto solo dello stalking al quale il capoverdiano avrebbe sottoposto la riminese al termine della loro burrascosa relazione sentimentale.(ANSA).